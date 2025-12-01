Preço de 1DEV hoje

O preço ao vivo de 1DEV (1DEV) hoje é $ 0.00038191, com uma variação de 10.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 1DEV para USD é de $ 0.00038191 por 1DEV.

1DEV ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 323,252, com um fornecimento em circulação de 849.95M 1DEV. Nas últimas 24 horas, 1DEV foi negociado entre $ 0.00032252 (mínimo) e $ 0.00047912 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00079996, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00007646.

No desempenho de curto prazo, 1DEV movimentou-se -2.83% na última hora e +34.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de 1DEV (1DEV)

Capitalização de mercado $ 323.25K$ 323.25K $ 323.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 380.30K$ 380.30K $ 380.30K Fornecimento Circulante 849.95M 849.95M 849.95M Fornecimento total 999,954,355.73807 999,954,355.73807 999,954,355.73807

A capitalização de mercado atual de 1DEV é $ 323.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 1DEV é 849.95M, com um fornecimento total de 999954355.73807. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 380.30K.