Poznaj tokenomikę ZoomSwap (ZM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ZoomSwap (ZM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ZoomSwap (ZM) / Tokenomika / Tokenomika ZoomSwap (ZM) Odkryj kluczowe informacje o ZoomSwap (ZM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ZoomSwap (ZM) ZoomSwap is a cross-chain infrastructure project that builds liquidity for layer-one blockchains, AMMs and partnering projects. Launching on IoTeX, there is an exciting opportunity for farmers to earn ZOOM and other project tokens. ZoomSwap is a cross-chain infrastructure project that builds liquidity for layer-one blockchains, AMMs and partnering projects. Launching on IoTeX, there is an exciting opportunity for farmers to earn ZOOM and other project tokens. Oficjalna strona internetowa: https://zoomswap.io/ Kup ZM teraz! Tokenomika i analiza cenowa ZoomSwap (ZM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZoomSwap (ZM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.53 $ 0.53 $ 0.53 Całkowita podaż: $ 39.11M $ 39.11M $ 39.11M Podaż w obiegu: $ 404.00 $ 404.00 $ 404.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.15K $ 51.15K $ 51.15K Historyczne maksimum: $ 0.897395 $ 0.897395 $ 0.897395 Historyczne minimum: $ 0.00110974 $ 0.00110974 $ 0.00110974 Aktualna cena: $ 0.00130762 $ 0.00130762 $ 0.00130762 Dowiedz się więcej o cenie ZoomSwap (ZM) Tokenomika ZoomSwap (ZM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZoomSwap (ZM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZM tokenomikę, poznaj cenę tokena ZMna żywo! Prognoza ceny ZM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZM? Nasza strona z prognozami cen ZM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZM już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.