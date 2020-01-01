Poznaj tokenomikę Zoomer (ZOOMER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZOOMER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Zoomer (ZOOMER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZOOMER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Zoomer (ZOOMER)

Zoomer is an omnichain token created using the open XERC20 cross-chain standard to onboard the true crypto-native generation, Gen Z, into the world of crypto and Web3.

Oficjalna strona internetowa: https://www.zoomer.money/

Tokenomika i analiza cenowa Zoomer (ZOOMER)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zoomer (ZOOMER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 310.28K
Całkowita podaż: $ 69.00B
Podaż w obiegu: $ 69.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 310.28K
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Zoomer (ZOOMER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Zoomer (ZOOMER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZOOMER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZOOMER.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.