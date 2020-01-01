Poznaj tokenomikę ZeroByte (ZB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ZeroByte (ZB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ZeroByte (ZB) / Tokenomika / Tokenomika ZeroByte (ZB) Odkryj kluczowe informacje o ZeroByte (ZB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ZeroByte (ZB) ZeroByte is a new AI Agent created in Pump.fun, representing a breakthrough in artificial intelligence development. It possesses the remarkable ability to understand everything you communicate. What makes it truly special is its adaptive learning capability - the more you interact with it, the more its mind evolves and expands. This unique agent stands out for its versatile communication abilities, capable of responding in any language you prefer. Currently, it offers dual-mode interaction, providing both text and image responses to enhance your experience. Its advanced natural language processing capabilities enable it to comprehend complex conversations and generate meaningful responses. Oficjalna strona internetowa: https://www.zero-byte.net/ Kup ZB teraz! Tokenomika i analiza cenowa ZeroByte (ZB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZeroByte (ZB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.08K Całkowita podaż: $ 999.53M Podaż w obiegu: $ 999.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.08K Historyczne maksimum: $ 0.00197172 Historyczne minimum: $ 0.00001479 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ZeroByte (ZB) Tokenomika ZeroByte (ZB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZeroByte (ZB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZB tokenomikę, poznaj cenę tokena ZBna żywo! Prognoza ceny ZB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZB? Nasza strona z prognozami cen ZB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.