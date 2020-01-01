Poznaj tokenomikę Zero Ontology System (SOLFUNMEME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLFUNMEME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Zero Ontology System (SOLFUNMEME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLFUNMEME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance. Oficjalna strona internetowa: https://www.solfunmeme.com Biała księga: https://github.com/meta-introspector/meta-meme Tokenomika i analiza cenowa Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zero Ontology System (SOLFUNMEME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 109.42K Całkowita podaż: $ 999.83M Podaż w obiegu: $ 946.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 115.54K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011556 Tokenomika Zero Ontology System (SOLFUNMEME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zero Ontology System (SOLFUNMEME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLFUNMEME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLFUNMEME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.