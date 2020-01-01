Poznaj tokenomikę ZENKOKU (CDB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CDB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ZENKOKU (CDB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CDB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ZENKOKU (CDB) We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan's national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan's traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway. Oficjalna strona internetowa: https://companydata.tsujigawa.com/ Biała księga: https://companydata.tsujigawa.com/zenkoku-cdb-whitepaper/ Kapitalizacja rynkowa: $ 115.50K $ 115.50K $ 115.50K Całkowita podaż: $ 968.34M $ 968.34M $ 968.34M Podaż w obiegu: $ 968.34M $ 968.34M $ 968.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 115.50K $ 115.50K $ 115.50K Historyczne maksimum: $ 0.00397408 $ 0.00397408 $ 0.00397408 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011928 $ 0.00011928 $ 0.00011928 Dowiedz się więcej o cenie ZENKOKU (CDB) Tokenomika ZENKOKU (CDB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZENKOKU (CDB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CDB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CDB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCDB tokenomikę, poznaj cenę tokena CDBna żywo! Prognoza ceny CDB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CDB? Nasza strona z prognozami cen CDB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CDB już teraz! 