YUPFUN Token (YUPFUN) / Tokenomika / Tokenomika YUPFUN Token (YUPFUN) Odkryj kluczowe informacje o YUPFUN Token (YUPFUN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o YUPFUN Token (YUPFUN) YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality. Oficjalna strona internetowa: https://yup.fun Biała księga: https://yup.fun/white-paper Kup YUPFUN teraz! Tokenomika i analiza cenowa YUPFUN Token (YUPFUN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla YUPFUN Token (YUPFUN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 150.78K $ 150.78K $ 150.78K Całkowita podaż: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Podaż w obiegu: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 150.78K $ 150.78K $ 150.78K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00015074 $ 0.00015074 $ 0.00015074 Dowiedz się więcej o cenie YUPFUN Token (YUPFUN) Tokenomika YUPFUN Token (YUPFUN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki YUPFUN Token (YUPFUN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YUPFUN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YUPFUN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYUPFUN tokenomikę, poznaj cenę tokena YUPFUNna żywo! Prognoza ceny YUPFUN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YUPFUN? Nasza strona z prognozami cen YUPFUN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 