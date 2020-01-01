Poznaj tokenomikę Yumi ($YUMI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $YUMI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Yumi ($YUMI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $YUMI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Yumi ($YUMI) / Tokenomika / Tokenomika Yumi ($YUMI) Odkryj kluczowe informacje o Yumi ($YUMI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Yumi ($YUMI) Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well. Oficjalna strona internetowa: https://cuteyumi.xyz/ Kup $YUMI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Yumi ($YUMI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yumi ($YUMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.74K $ 28.74K $ 28.74K Całkowita podaż: $ 833.40M $ 833.40M $ 833.40M Podaż w obiegu: $ 833.40M $ 833.40M $ 833.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.74K $ 28.74K $ 28.74K Historyczne maksimum: $ 0.00728927 $ 0.00728927 $ 0.00728927 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Yumi ($YUMI) Tokenomika Yumi ($YUMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Yumi ($YUMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $YUMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $YUMI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$YUMI tokenomikę, poznaj cenę tokena $YUMIna żywo! Prognoza ceny $YUMI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $YUMI? Nasza strona z prognozami cen $YUMI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $YUMI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.