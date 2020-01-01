Poznaj tokenomikę ynUSD Max (YNUSDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YNUSDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ynUSD Max (YNUSDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YNUSDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ynUSD Max (YNUSDX) / Tokenomika / Tokenomika ynUSD Max (YNUSDX) Odkryj kluczowe informacje o ynUSD Max (YNUSDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ynUSD Max (YNUSDX) YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve. YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve. Oficjalna strona internetowa: https://yieldnest.finance Biała księga: https://docs.yieldnest.finance/ Kup YNUSDX teraz! Tokenomika i analiza cenowa ynUSD Max (YNUSDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ynUSD Max (YNUSDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 86.73K $ 86.73K $ 86.73K Całkowita podaż: $ 85.01K $ 85.01K $ 85.01K Podaż w obiegu: $ 85.01K $ 85.01K $ 85.01K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 86.74K $ 86.74K $ 86.74K Historyczne maksimum: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Historyczne minimum: $ 0.997125 $ 0.997125 $ 0.997125 Aktualna cena: $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 Dowiedz się więcej o cenie ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomika ynUSD Max (YNUSDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ynUSD Max (YNUSDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YNUSDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YNUSDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYNUSDX tokenomikę, poznaj cenę tokena YNUSDXna żywo! Prognoza ceny YNUSDX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YNUSDX? Nasza strona z prognozami cen YNUSDX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YNUSDX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.