Prognoza ceny ynUSD Max (YNUSDX) (USD)

Sprawdź prognozy cen ynUSD Max na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość YNUSDX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup YNUSDX

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę ynUSD Max % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny ynUSD Max na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny ynUSD Max (YNUSDX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy ynUSD Max może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.026. Prognoza ceny ynUSD Max (YNUSDX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy ynUSD Max może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0773. Prognoza ceny ynUSD Max (YNUSDX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YNUSDX na 2027 rok wyniesie $ 1.1311 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny ynUSD Max (YNUSDX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YNUSDX na 2028 rok wyniesie $ 1.1877 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny ynUSD Max (YNUSDX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YNUSDX w 2029 roku wyniesie $ 1.2471 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny ynUSD Max (YNUSDX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YNUSDX w 2030 roku wyniesie $ 1.3094 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny ynUSD Max (YNUSDX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena ynUSD Max może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.1329. Prognoza ceny ynUSD Max (YNUSDX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena ynUSD Max może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.4744. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.026 0.00%

2026 $ 1.0773 5.00%

2027 $ 1.1311 10.25%

2028 $ 1.1877 15.76%

2029 $ 1.2471 21.55%

2030 $ 1.3094 27.63%

2031 $ 1.3749 34.01%

2032 $ 1.4436 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.5158 47.75%

2034 $ 1.5916 55.13%

2035 $ 1.6712 62.89%

2036 $ 1.7548 71.03%

2037 $ 1.8425 79.59%

2038 $ 1.9346 88.56%

2039 $ 2.0314 97.99%

2040 $ 2.1329 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny ynUSD Max na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.026 0.00%

October 7, 2025(Jutro) $ 1.0261 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.0269 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ 1.0302 0.41% Prognoza ceny ynUSD Max (YNUSDX) na dziś Przewidywana cena dla YNUSDX w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.026 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny ynUSD Max (YNUSDX) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny YNUSDX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0261 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa ynUSD Max (YNUSDX) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla YNUSDX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0269 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa ynUSD Max (YNUSDX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena YNUSDX wynosi $1.0302 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen ynUSD Max Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Podaż w obiegu 87.42K 87.42K 87.42K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena YNUSDX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto YNUSDX ma podaż w obiegu wynoszącą 87.42K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 89.65K. Zobacz na żywo cenę YNUSDX

Historyczna cena ynUSD Max Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami ynUSD Max, cena ynUSD Max wynosi 1.026USD. Podaż w obiegu ynUSD Max (YNUSDX) wynosi 87.42K YNUSDX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $89,651 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D 0.51% $ 0.005183 $ 1.0266 $ 1.0162

30 Dni 1.32% $ 0.013547 $ 1.0266 $ 1.0162 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin ynUSD Max zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs ynUSD Max osiągnął maksimum na poziomie $1.0266 i minimum na poziomie $1.0162 . Zanotowano zmianę ceny o 0.51% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał YNUSDX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana ynUSD Max o 1.32% , co odpowiada około $0.013547 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny YNUSDX.

Jak działa moduł przewidywania ceny ynUSD Max (YNUSDX)? Moduł predykcji ceny ynUSD Max to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu YNUSDX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania ynUSD Max na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów YNUSDX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę ynUSD Max. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość YNUSDX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę YNUSDX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał ynUSD Max.

Dlaczego prognoaza ceny YNUSDX jest ważna?

Prognozy cen YNUSDX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w YNUSDX? Według Twoich prognoz YNUSDX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny YNUSDX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny ynUSD Max (YNUSDX), przewidywana cena YNUSDX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 YNUSDX w 2026 roku? Cena 1 ynUSD Max (YNUSDX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz YNUSDX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena YNUSDX w 2027 roku? ynUSD Max (YNUSDX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 YNUSDX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa YNUSDX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ynUSD Max (YNUSDX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa YNUSDX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ynUSD Max (YNUSDX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 YNUSDX w 2030 roku? Cena 1 ynUSD Max (YNUSDX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz YNUSDX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny YNUSDX na 2040 rok? ynUSD Max (YNUSDX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 YNUSDX do 2040 roku. Zarejestruj się teraz