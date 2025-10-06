Informacje o cenie ynUSD Max (YNUSDX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Najniższa cena $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +0.51% Zmiana ceny (7D) +0.51%

Aktualna cena ynUSD Max (YNUSDX) wynosi $1.026. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YNUSDX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YNUSDX w historii to $ 1.027, a najniższy to $ 0.997125.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YNUSDX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +0.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ynUSD Max (YNUSDX)

Kapitalizacja rynkowa $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Podaż w obiegu 87.42K 87.42K 87.42K Całkowita podaż 87,421.65687268265 87,421.65687268265 87,421.65687268265

Obecna kapitalizacja rynkowa ynUSD Max wynosi $ 89.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YNUSDX w obiegu wynosi 87.42K, przy całkowitej podaży 87421.65687268265. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 89.65K.