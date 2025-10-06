Aktualna cena ynUSD Max to 1.026 USD. Śledź aktualizacje cen YNUSDX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YNUSDX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ynUSD Max to 1.026 USD. Śledź aktualizacje cen YNUSDX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YNUSDX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YNUSDX

Informacje o cenie YNUSDX

Biała księga YNUSDX

Oficjalna strona internetowa YNUSDX

Tokenomika YNUSDX

Prognoza cen YNUSDX

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ynUSD Max

Cena ynUSD Max (YNUSDX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 YNUSDX do USD:

$1.026
$1.026$1.026
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ynUSD Max (YNUSDX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:45:58 (UTC+8)

Informacje o cenie ynUSD Max (YNUSDX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 0.997125
$ 0.997125$ 0.997125

--

--

+0.51%

+0.51%

Aktualna cena ynUSD Max (YNUSDX) wynosi $1.026. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YNUSDX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YNUSDX w historii to $ 1.027, a najniższy to $ 0.997125.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YNUSDX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +0.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ynUSD Max (YNUSDX)

$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

--
----

$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

87.42K
87.42K 87.42K

87,421.65687268265
87,421.65687268265 87,421.65687268265

Obecna kapitalizacja rynkowa ynUSD Max wynosi $ 89.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YNUSDX w obiegu wynosi 87.42K, przy całkowitej podaży 87421.65687268265. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 89.65K.

Historia ceny ynUSD Max (YNUSDX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ynUSD Max do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ynUSD Max do USD wyniosła $ +0.0135474066.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ynUSD Max do USD wyniosła $ +0.0268707348.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ynUSD Max do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ +0.0135474066+1.32%
60 dni$ +0.0268707348+2.62%
90 dni$ 0--

Co to jest ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ynUSD Max (YNUSDX)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ynUSD Max (w USD)

Jaka będzie wartość ynUSD Max (YNUSDX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ynUSD Max (YNUSDX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ynUSD Max.

Sprawdź teraz prognozę ceny ynUSD Max!

YNUSDX na lokalne waluty

Tokenomika ynUSD Max (YNUSDX)

Zrozumienie tokenomiki ynUSD Max (YNUSDX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YNUSDXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ynUSD Max (YNUSDX)

Jaka jest dziś wartość ynUSD Max (YNUSDX)?
Aktualna cena YNUSDX w USD wynosi 1.026USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YNUSDX do USD?
Aktualna cena YNUSDX w USD wynosi $ 1.026. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ynUSD Max?
Kapitalizacja rynkowa dla YNUSDX wynosi $ 89.65K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YNUSDX w obiegu?
W obiegu YNUSDX znajduje się 87.42K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YNUSDX?
YNUSDX osiąga ATH w wysokości 1.027 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YNUSDX?
YNUSDX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.997125 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YNUSDX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YNUSDX wynosi -- USD.
Czy w tym roku YNUSDX pójdzie wyżej?
YNUSDX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YNUSDX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:45:58 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ynUSD Max (YNUSDX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
10-05 21:29:00Aktualności branżowe
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualności branżowe
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Dane on-chain
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualności branżowe
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualności branżowe
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualności branżowe
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.