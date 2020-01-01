Poznaj tokenomikę ynETH MAX (YNETHX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YNETHX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ynETH MAX (YNETHX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YNETHX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika ynETH MAX (YNETHX) Odkryj kluczowe informacje o ynETH MAX (YNETHX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ynETH MAX (YNETHX) ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO's. Oficjalna strona internetowa: https://yieldnest.finance Biała księga: https://docs.yieldnest.finance/ Tokenomika i analiza cenowa ynETH MAX (YNETHX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ynETH MAX (YNETHX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.08M Całkowita podaż: $ 7.07K Podaż w obiegu: $ 7.07K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.08M Historyczne maksimum: $ 5,182.23 Historyczne minimum: $ 1,029.64 Aktualna cena: $ 4,252.42 Tokenomika ynETH MAX (YNETHX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ynETH MAX (YNETHX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YNETHX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YNETHX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYNETHX tokenomikę, poznaj cenę tokena YNETHXna żywo! Prognoza ceny YNETHX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YNETHX? Nasza strona z prognozami cen YNETHX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YNETHX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.