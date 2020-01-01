Poznaj tokenomikę Yieltra (YLT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YLT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Yieltra (YLT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YLT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Yieltra (YLT) Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it's an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth. Oficjalna strona internetowa: https://yieltra.com/ Biała księga: https://yieltra.gitbook.io/yieltra Tokenomika i analiza cenowa Yieltra (YLT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yieltra (YLT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 705.74K Całkowita podaż: $ 30.00M Podaż w obiegu: $ 30.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 705.74K Historyczne maksimum: $ 0.02885634 Historyczne minimum: $ 0.00774457 Aktualna cena: $ 0.02352465 Tokenomika Yieltra (YLT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Yieltra (YLT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YLT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YLT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Prognoza ceny YLT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YLT? Nasza strona z prognozami cen YLT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.