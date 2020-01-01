Poznaj tokenomikę Y8U (Y8U) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena Y8U, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Y8U (Y8U) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena Y8U, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Y8U (Y8U) Odkryj kluczowe informacje o Y8U (Y8U), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Y8U (Y8U) Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners. Oficjalna strona internetowa: https://y8u.ai Biała księga: https://y8u.ai/docs/Y8U-litepaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Y8U (Y8U) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Y8U (Y8U), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 567.54K Całkowita podaż: $ 293.10M Podaż w obiegu: $ 293.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 567.54K Historyczne maksimum: $ 0.111159 Historyczne minimum: $ 0.00110598 Aktualna cena: $ 0.00193636 Tokenomika Y8U (Y8U): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Y8U (Y8U) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów Y8U, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów Y8U. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.