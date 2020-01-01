Poznaj tokenomikę XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XTUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XTUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Odkryj kluczowe informacje o XT Stablecoin XTUSD (XTUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Oficjalna strona internetowa: https://www.xtusd.pro/main Tokenomika i analiza cenowa XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XT Stablecoin XTUSD (XTUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.77M Całkowita podaż: $ 32.80M Podaż w obiegu: $ 32.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.77M Historyczne maksimum: $ 42.29 Historyczne minimum: $ 0.933136 Aktualna cena: $ 1.0 Tokenomika XT Stablecoin XTUSD (XTUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XTUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XTUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.