Poznaj tokenomikę xSUSHI (XSUSHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XSUSHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę xSUSHI (XSUSHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XSUSHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / xSUSHI (XSUSHI) / Tokenomika / Tokenomika xSUSHI (XSUSHI) Odkryj kluczowe informacje o xSUSHI (XSUSHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o xSUSHI (XSUSHI) xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token. xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token. Oficjalna strona internetowa: https://sushi.com/ Kup XSUSHI teraz! Tokenomika i analiza cenowa xSUSHI (XSUSHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla xSUSHI (XSUSHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.98M $ 7.98M $ 7.98M Całkowita podaż: $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M Podaż w obiegu: $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.98M $ 7.98M $ 7.98M Historyczne maksimum: $ 26.33 $ 26.33 $ 26.33 Historyczne minimum: $ 0.651595 $ 0.651595 $ 0.651595 Aktualna cena: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Dowiedz się więcej o cenie xSUSHI (XSUSHI) Tokenomika xSUSHI (XSUSHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki xSUSHI (XSUSHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XSUSHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XSUSHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXSUSHI tokenomikę, poznaj cenę tokena XSUSHIna żywo! Prognoza ceny XSUSHI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XSUSHI? Nasza strona z prognozami cen XSUSHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XSUSHI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.