Tokenomika XNET Mobile (XNET) Odkryj kluczowe informacje o XNET Mobile (XNET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o XNET Mobile (XNET) $XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework. Oficjalna strona internetowa: https://xnet.company/ Biała księga: https://docs.xnetmobile.com/token/ Tokenomika i analiza cenowa XNET Mobile (XNET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XNET Mobile (XNET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.66M Całkowita podaż: $ 1.31B Podaż w obiegu: $ 137.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.31M Historyczne maksimum: $ 0.267945 Historyczne minimum: $ 0.01211358 Aktualna cena: $ 0.01937067 Tokenomika XNET Mobile (XNET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XNET Mobile (XNET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XNET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XNET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.