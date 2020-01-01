Poznaj tokenomikę xFUND (XFUND) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XFUND, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę xFUND (XFUND) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XFUND, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika xFUND (XFUND) Odkryj kluczowe informacje o xFUND (XFUND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o xFUND (XFUND)
xFUND is the on-chain governance and access token for the Unification Oracle of Oracles and other DeFi products. Please note this is a separate token from FUND which is on a separate mainnet.

Oficjalna strona internetowa: https://www.unification.com/xfund

Tokenomika i analiza cenowa xFUND (XFUND)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla xFUND (XFUND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 1.44M
Całkowita podaż: $ 9.97K
Podaż w obiegu: $ 9.97K
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.44M
Historyczne maksimum: $ 10,139.65
Historyczne minimum: $ 41.71
Aktualna cena: $ 144.24

Tokenomika xFUND (XFUND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki xFUND (XFUND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XFUND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XFUND.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.