Poznaj tokenomikę X2Y2 (X2Y2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena X2Y2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę X2Y2 (X2Y2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena X2Y2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / X2Y2 (X2Y2) / Tokenomika / Tokenomika X2Y2 (X2Y2) Odkryj kluczowe informacje o X2Y2 (X2Y2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o X2Y2 (X2Y2) X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: - Instant push notifications for buys & sells - Integrated rarity ranking and analysis - Bulk sending & listing - Bidding on a collection or traits X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: Instant push notifications for buys & sells

Integrated rarity ranking and analysis

Bulk sending & listing

Bidding on a collection or traits Oficjalna strona internetowa: https://x2y2.io/ Kup X2Y2 teraz! Tokenomika i analiza cenowa X2Y2 (X2Y2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla X2Y2 (X2Y2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 702.43K $ 702.43K $ 702.43K Całkowita podaż: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Podaż w obiegu: $ 377.61M $ 377.61M $ 377.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Historyczne maksimum: $ 4.14 $ 4.14 $ 4.14 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00186038 $ 0.00186038 $ 0.00186038 Dowiedz się więcej o cenie X2Y2 (X2Y2) Tokenomika X2Y2 (X2Y2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki X2Y2 (X2Y2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów X2Y2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów X2Y2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszX2Y2 tokenomikę, poznaj cenę tokena X2Y2na żywo! Prognoza ceny X2Y2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać X2Y2? Nasza strona z prognozami cen X2Y2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena X2Y2 już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.