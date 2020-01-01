Poznaj tokenomikę Wrapped USDM (WUSDM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WUSDM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wrapped USDM (WUSDM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WUSDM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Wrapped USDM (WUSDM) / Tokenomika / Tokenomika Wrapped USDM (WUSDM) Odkryj kluczowe informacje o Wrapped USDM (WUSDM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Wrapped USDM (WUSDM) Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM. Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM. Oficjalna strona internetowa: https://mountainprotocol.com Kup WUSDM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Wrapped USDM (WUSDM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped USDM (WUSDM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Całkowita podaż: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Podaż w obiegu: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Historyczne maksimum: $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 Historyczne minimum: $ 0.929612 $ 0.929612 $ 0.929612 Aktualna cena: $ 1.077 $ 1.077 $ 1.077 Dowiedz się więcej o cenie Wrapped USDM (WUSDM) Tokenomika Wrapped USDM (WUSDM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wrapped USDM (WUSDM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WUSDM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WUSDM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWUSDM tokenomikę, poznaj cenę tokena WUSDMna żywo! Prognoza ceny WUSDM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WUSDM? Nasza strona z prognozami cen WUSDM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WUSDM już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.