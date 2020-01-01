Poznaj tokenomikę Wrapped QUIL (QUIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wrapped QUIL (QUIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Wrapped QUIL (QUIL) / Tokenomika / Tokenomika Wrapped QUIL (QUIL) Odkryj kluczowe informacje o Wrapped QUIL (QUIL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Wrapped QUIL (QUIL) Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal. Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal. Oficjalna strona internetowa: https://quilibrium.com/ Biała księga: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf Kup QUIL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Wrapped QUIL (QUIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped QUIL (QUIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.69M $ 30.69M $ 30.69M Całkowita podaż: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M Podaż w obiegu: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.69M $ 30.69M $ 30.69M Historyczne maksimum: $ 0.451419 $ 0.451419 $ 0.451419 Historyczne minimum: $ 0.01713112 $ 0.01713112 $ 0.01713112 Aktualna cena: $ 0.03449915 $ 0.03449915 $ 0.03449915 Dowiedz się więcej o cenie Wrapped QUIL (QUIL) Tokenomika Wrapped QUIL (QUIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wrapped QUIL (QUIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QUIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QUIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQUIL tokenomikę, poznaj cenę tokena QUILna żywo! Prognoza ceny QUIL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QUIL? Nasza strona z prognozami cen QUIL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QUIL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.