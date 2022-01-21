Poznaj tokenomikę Wrapped A7A5 (WA7A5) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WA7A5, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wrapped A7A5 (WA7A5) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WA7A5, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Wrapped A7A5 (WA7A5) / Tokenomika / Tokenomika Wrapped A7A5 (WA7A5) Odkryj kluczowe informacje o Wrapped A7A5 (WA7A5), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Wrapped A7A5 (WA7A5) wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection. wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection. Oficjalna strona internetowa: https://a7a5.io/ Biała księga: https://docs.a7a5.io/ Kup WA7A5 teraz! Tokenomika i analiza cenowa Wrapped A7A5 (WA7A5) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped A7A5 (WA7A5), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 111.79K $ 111.79K $ 111.79K Całkowita podaż: $ 375.79M $ 375.79M $ 375.79M Podaż w obiegu: $ 375.79M $ 375.79M $ 375.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 111.79K $ 111.79K $ 111.79K Historyczne maksimum: $ 0.01311115 $ 0.01311115 $ 0.01311115 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00029747 $ 0.00029747 $ 0.00029747 Dowiedz się więcej o cenie Wrapped A7A5 (WA7A5) Tokenomika Wrapped A7A5 (WA7A5): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wrapped A7A5 (WA7A5) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WA7A5, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WA7A5. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWA7A5 tokenomikę, poznaj cenę tokena WA7A5na żywo! Prognoza ceny WA7A5 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WA7A5? Nasza strona z prognozami cen WA7A5 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WA7A5 już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.