Tokenomika i analiza cenowa Wise (WISE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wise (WISE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.34M $ 8.34M $ 8.34M Całkowita podaż: $ 543.21M $ 543.21M $ 543.21M Podaż w obiegu: $ 34.68M $ 34.68M $ 34.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 130.63M $ 130.63M $ 130.63M Historyczne maksimum: $ 0.96738 $ 0.96738 $ 0.96738 Historyczne minimum: $ 0.078411 $ 0.078411 $ 0.078411 Aktualna cena: $ 0.240599 $ 0.240599 $ 0.240599 Dowiedz się więcej o cenie Wise (WISE) Tokenomika Wise (WISE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wise (WISE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WISE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WISE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.