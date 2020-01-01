Tokenomika Winter Arc (WINTER)
Informacje o Winter Arc (WINTER)
Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms.
Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years.
Its not just a coin. Its a movement
We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves
We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say.
Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too
Tokenomika i analiza cenowa Winter Arc (WINTER)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Winter Arc (WINTER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Winter Arc (WINTER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Winter Arc (WINTER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów WINTER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów WINTER.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszWINTER tokenomikę, poznaj cenę tokena WINTERna żywo!
Prognoza ceny WINTER
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WINTER? Nasza strona z prognozami cen WINTER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.