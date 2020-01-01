Poznaj tokenomikę what if (IF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę what if (IF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o what if (IF) What if? What if anything? What if 1 Billion MC? It is community driven with a super strong group of members. Many things are being planned for the long term success of the project. It is our mission and goal to make this one of the top memes in the space. We are growing as a community and have several people onboard that are well versed in various areas. As we advance we will reaching out to different marketers and exchanges. Oficjalna strona internetowa: https://whatifsol.net/ Tokenomika i analiza cenowa what if (IF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla what if (IF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.82K Całkowita podaż: $ 997.77M Podaż w obiegu: $ 997.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.82K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika what if (IF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki what if (IF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.