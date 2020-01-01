Poznaj tokenomikę wenlambo (WENLAMBO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WENLAMBO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę wenlambo (WENLAMBO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WENLAMBO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / wenlambo (WENLAMBO) / Tokenomika / Tokenomika wenlambo (WENLAMBO) Odkryj kluczowe informacje o wenlambo (WENLAMBO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o wenlambo (WENLAMBO) WenLambo is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that embraces meme culture by referencing the iconic “Wen Lambo?” phrase, symbolizing speculative enthusiasm in crypto. It has a fixed supply of 10 million tokens, no presale, no team allocation, and a renounced contract. The project is deflationary through token buybacks and burns, with no promised utility or roadmap, reflecting a purely community-driven experiment. WenLambo is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that embraces meme culture by referencing the iconic “Wen Lambo?” phrase, symbolizing speculative enthusiasm in crypto. It has a fixed supply of 10 million tokens, no presale, no team allocation, and a renounced contract. The project is deflationary through token buybacks and burns, with no promised utility or roadmap, reflecting a purely community-driven experiment. Oficjalna strona internetowa: https://wenlambo.vip/ Kup WENLAMBO teraz! Tokenomika i analiza cenowa wenlambo (WENLAMBO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla wenlambo (WENLAMBO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.11K $ 10.11K $ 10.11K Całkowita podaż: $ 98.01M $ 98.01M $ 98.01M Podaż w obiegu: $ 98.01M $ 98.01M $ 98.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.11K $ 10.11K $ 10.11K Historyczne maksimum: $ 0.00595434 $ 0.00595434 $ 0.00595434 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00010316 $ 0.00010316 $ 0.00010316 Dowiedz się więcej o cenie wenlambo (WENLAMBO) Tokenomika wenlambo (WENLAMBO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki wenlambo (WENLAMBO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WENLAMBO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WENLAMBO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWENLAMBO tokenomikę, poznaj cenę tokena WENLAMBOna żywo! Prognoza ceny WENLAMBO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WENLAMBO? Nasza strona z prognozami cen WENLAMBO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WENLAMBO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.