Giełda MEXC / Cena krypto / Welshare Health Token (WEL) / Tokenomika / Tokenomika Welshare Health Token (WEL) Odkryj kluczowe informacje o Welshare Health Token (WEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Welshare Health Token (WEL) Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers. Oficjalna strona internetowa: https://www.welshare.health/ Biała księga: https://whitepaper.welshare.health/ Kup WEL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Welshare Health Token (WEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Welshare Health Token (WEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 348.16K Całkowita podaż: $ 2.50B Podaż w obiegu: $ 245.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.54M Historyczne maksimum: $ 0.146838 Historyczne minimum: $ 0.00141668 Aktualna cena: $ 0.00141676 Dowiedz się więcej o cenie Welshare Health Token (WEL) Tokenomika Welshare Health Token (WEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Welshare Health Token (WEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWEL tokenomikę, poznaj cenę tokena WELna żywo! Prognoza ceny WEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WEL? Nasza strona z prognozami cen WEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WEL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.