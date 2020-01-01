Poznaj tokenomikę WeeDE ($WEEDE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $WEEDE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę WeeDE ($WEEDE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $WEEDE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika WeeDE ($WEEDE) Odkryj kluczowe informacje o WeeDE ($WEEDE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o WeeDE ($WEEDE) JaWeeDE Introduction A pioneer in decentralized finance and the legal cannabis industry in Germany, providing a platform for consumers, members, & crypto enthusiasts to participate in the growing cannabis ecosystem from anywhere in the world. Vision Create a vibrant, community-driven cannabis ecosystem where members, stakeholders, and $WeeDE token owners can participate and benefit from the emerging German Cannabis Industry's growth with future expansion plans throughout Europe. Key Components $WeeDE token, Grow-Ops, Compassion Clubs & BoeFam Wellness CBD products marketed throughout Germany for a unique customer experience that promotes transparency, accessibility, and affordability in the cannabis industry. Oficjalna strona internetowa: https://jaweede.de/ Kup $WEEDE teraz! Tokenomika i analiza cenowa WeeDE ($WEEDE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WeeDE ($WEEDE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 271.44K $ 271.44K $ 271.44K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 271.44K $ 271.44K $ 271.44K Historyczne maksimum: $ 0.00224628 $ 0.00224628 $ 0.00224628 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00027144 $ 0.00027144 $ 0.00027144 Dowiedz się więcej o cenie WeeDE ($WEEDE) Tokenomika WeeDE ($WEEDE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WeeDE ($WEEDE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $WEEDE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $WEEDE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$WEEDE tokenomikę, poznaj cenę tokena $WEEDEna żywo! Prognoza ceny $WEEDE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $WEEDE? Nasza strona z prognozami cen $WEEDE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $WEEDE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.