Giełda MEXC / Cena krypto / Weedcoin (WEEDCOIN) / Tokenomika / Tokenomika Weedcoin (WEEDCOIN) Odkryj kluczowe informacje o Weedcoin (WEEDCOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Weedcoin (WEEDCOIN) A project grown out of the community's love and passion for the weed culture. Launched around early 2025, $weedcoin, "Like Bitcoin but way higher," emphasizes its alignment with cannabis culture and a laid-back vibe. Unlike other Weed communities, this project leans heavily into community engagement over technical utility, aiming to build a "stoner community" through social media presence and decentralized governance. We also aim to focus on onboarding web2 businesses and users onto web3 through the token. Oficjalna strona internetowa: https://weedcoinog.com/ Biała księga: https://weedcoinog.com/ Kup WEEDCOIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Weedcoin (WEEDCOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Weedcoin (WEEDCOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 170.79K Całkowita podaż: $ 999.57M Podaż w obiegu: $ 999.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 170.79K Historyczne maksimum: $ 0.00271639 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00017088 Dowiedz się więcej o cenie Weedcoin (WEEDCOIN) Tokenomika Weedcoin (WEEDCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Weedcoin (WEEDCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WEEDCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WEEDCOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWEEDCOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena WEEDCOINna żywo! Prognoza ceny WEEDCOIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WEEDCOIN? Nasza strona z prognozami cen WEEDCOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WEEDCOIN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.