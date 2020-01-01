Poznaj tokenomikę Waves Ducks (EGG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EGG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Waves Ducks (EGG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EGG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Waves Ducks (EGG) Odkryj kluczowe informacje o Waves Ducks (EGG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Waves Ducks (EGG) Waves Ducks is a game focused on collectible digital duck images in the NFT format. You can collect ducks and share them with other players, as well as breed ducks to get a unique, highly valuable item. Oficjalna strona internetowa: https://wavesducks.com/ Kup EGG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Waves Ducks (EGG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Waves Ducks (EGG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 223.29K $ 223.29K $ 223.29K Całkowita podaż: $ 989.21K $ 989.21K $ 989.21K Podaż w obiegu: $ 103.67K $ 103.67K $ 103.67K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Historyczne maksimum: $ 3,737.52 $ 3,737.52 $ 3,737.52 Historyczne minimum: $ 1.55 $ 1.55 $ 1.55 Aktualna cena: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Dowiedz się więcej o cenie Waves Ducks (EGG) Tokenomika Waves Ducks (EGG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Waves Ducks (EGG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EGG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EGG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEGG tokenomikę, poznaj cenę tokena EGGna żywo! Prognoza ceny EGG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EGG? Nasza strona z prognozami cen EGG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EGG już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.