Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience.
Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards.
By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem.
Zrozumienie tokenomiki WATCoin (WATC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów WATC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów WATC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszWATC tokenomikę, poznaj cenę tokena WATCna żywo!
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.