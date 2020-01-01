Poznaj tokenomikę WAP (WAP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WAP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę WAP (WAP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WAP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o WAP (WAP) Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B's iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B's hit single. $WAP is more than just a coin—it's a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It's cheeky, it's bold, and it's designed for those who aren't afraid to shake things up. Whether you're here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one! Oficjalna strona internetowa: https://www.wapcoin.wtf/ Kup WAP teraz! Tokenomika i analiza cenowa WAP (WAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WAP (WAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 103.85K $ 103.85K $ 103.85K Całkowita podaż: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Podaż w obiegu: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 103.85K $ 103.85K $ 103.85K Historyczne maksimum: $ 0.03862221 $ 0.03862221 $ 0.03862221 Historyczne minimum: $ 0.00003327 $ 0.00003327 $ 0.00003327 Aktualna cena: $ 0.0001022 $ 0.0001022 $ 0.0001022 Dowiedz się więcej o cenie WAP (WAP) Tokenomika WAP (WAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WAP (WAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWAP tokenomikę, poznaj cenę tokena WAPna żywo! Prognoza ceny WAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WAP? Nasza strona z prognozami cen WAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WAP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.