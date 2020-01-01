Poznaj tokenomikę Walter (WALTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WALTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Walter (WALTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WALTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Walter (WALTER) Walter (WALTER) is a community-driven memecoin that emphasizes decentralization and collective governance. The ownership of Walter has been fully renounced, ensuring that no central authorities or developers have control over the coin. This renunciation highlights Walter's commitment to being a true community asset. As the developers say, "Woof woof, Walter is taking over crypto!" and "Previous dev jeeted so we're running this up," reflecting the community's enthusiastic and determined spirit. Walter celebrates meme culture, bringing humor and creativity to the cryptocurrency space, and fostering an inclusive and welcoming community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, the Walter community is open to all, encouraging participation and collaboration. Walter represents the power of decentralized finance and community engagement, making it a unique and exciting project in the crypto landscape. Oficjalna strona internetowa: https://walteronsolana.com/ Tokenomika i analiza cenowa Walter (WALTER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Walter (WALTER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 510.03K $ 510.03K $ 510.03K Całkowita podaż: $ 950.13M $ 950.13M $ 950.13M Podaż w obiegu: $ 950.13M $ 950.13M $ 950.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 510.03K $ 510.03K $ 510.03K Historyczne maksimum: $ 0.01977173 $ 0.01977173 $ 0.01977173 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0005325 $ 0.0005325 $ 0.0005325 Dowiedz się więcej o cenie Walter (WALTER) Tokenomika Walter (WALTER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Walter (WALTER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WALTER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WALTER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWALTER tokenomikę, poznaj cenę tokena WALTERna żywo! Prognoza ceny WALTER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WALTER? Nasza strona z prognozami cen WALTER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 