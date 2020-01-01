Poznaj tokenomikę VitAI (VITAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VITAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę VitAI (VITAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VITAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika VitAI (VITAI) Odkryj kluczowe informacje o VitAI (VITAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o VitAI (VITAI) VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn't your average AI bot - it's your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you're farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back Oficjalna strona internetowa: https://www.vitalikai.com/ Biała księga: https://www.vitalikai.com/terminal Tokenomika i analiza cenowa VitAI (VITAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VitAI (VITAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 74.38K Całkowita podaż: $ 99.22M Podaż w obiegu: $ 99.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 74.38K Historyczne maksimum: $ 0.04953982 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00074964 Tokenomika VitAI (VITAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VitAI (VITAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VITAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VITAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.