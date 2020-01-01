Poznaj tokenomikę Virus Protocol (VIRUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VIRUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Virus Protocol (VIRUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VIRUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Virus Protocol (VIRUS) The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform. Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence. Key Features: Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time. AI Meets Blockchain: Leveraging Solana's speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity. Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation. Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You're not just a participant—you're part of the evolution. Oficjalna strona internetowa: https://virus-protocol.com/ Biała księga: https://docs.virus-protocol.com/ Kup VIRUS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Virus Protocol (VIRUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Virus Protocol (VIRUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.10K $ 33.10K $ 33.10K Całkowita podaż: $ 997.22M $ 997.22M $ 997.22M Podaż w obiegu: $ 997.22M $ 997.22M $ 997.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.10K $ 33.10K $ 33.10K Historyczne maksimum: $ 0.00426563 $ 0.00426563 $ 0.00426563 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Virus Protocol (VIRUS) Tokenomika Virus Protocol (VIRUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Virus Protocol (VIRUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VIRUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VIRUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVIRUS tokenomikę, poznaj cenę tokena VIRUSna żywo! Prognoza ceny VIRUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VIRUS? Nasza strona z prognozami cen VIRUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VIRUS już teraz! 