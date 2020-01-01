Poznaj tokenomikę Vendetta (VDT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VDT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Vendetta (VDT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VDT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Vendetta (VDT) / Tokenomika / Tokenomika Vendetta (VDT) Odkryj kluczowe informacje o Vendetta (VDT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Vendetta (VDT) Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio. Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio. Oficjalna strona internetowa: https://www.vendettagames.ai Biała księga: https://vendettagame.gitbook.io/vendetta-games-lite-paper/group-1/introduction Kup VDT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Vendetta (VDT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vendetta (VDT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.76K $ 41.76K $ 41.76K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 12.59M $ 12.59M $ 12.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 331.71K $ 331.71K $ 331.71K Historyczne maksimum: $ 0.537905 $ 0.537905 $ 0.537905 Historyczne minimum: $ 0.00329936 $ 0.00329936 $ 0.00329936 Aktualna cena: $ 0.00331706 $ 0.00331706 $ 0.00331706 Dowiedz się więcej o cenie Vendetta (VDT) Tokenomika Vendetta (VDT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vendetta (VDT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VDT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VDT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVDT tokenomikę, poznaj cenę tokena VDTna żywo! Prognoza ceny VDT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VDT? Nasza strona z prognozami cen VDT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VDT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.