Giełda MEXC / Cena krypto / Vela Token (VELA) / Tokenomika / Tokenomika Vela Token (VELA) Odkryj kluczowe informacje o Vela Token (VELA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Vela Token (VELA) Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team's ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.vela.exchange/ Biała księga: https://www.vela.exchange/whitepaper.pdf Kup VELA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Vela Token (VELA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vela Token (VELA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.42K Całkowita podaż: $ 35.00M Podaż w obiegu: $ 16.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.68K Historyczne maksimum: $ 7.67 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00133364 Dowiedz się więcej o cenie Vela Token (VELA) Tokenomika Vela Token (VELA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vela Token (VELA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VELA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VELA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVELA tokenomikę, poznaj cenę tokena VELAna żywo! Prognoza ceny VELA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VELA? Nasza strona z prognozami cen VELA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VELA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.