Giełda MEXC / Cena krypto / USSI (USSI) / Tokenomika / Tokenomika USSI (USSI) Odkryj kluczowe informacje o USSI (USSI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o USSI (USSI) The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing. USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate. Oficjalna strona internetowa: https://ssi.sosovalue.com/ Kup USSI teraz! Tokenomika i analiza cenowa USSI (USSI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla USSI (USSI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.25M $ 8.25M $ 8.25M Całkowita podaż: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M Podaż w obiegu: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.25M $ 8.25M $ 8.25M Historyczne maksimum: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Historyczne minimum: $ 0.981961 $ 0.981961 $ 0.981961 Aktualna cena: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Dowiedz się więcej o cenie USSI (USSI) Tokenomika USSI (USSI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki USSI (USSI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USSI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USSI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSSI tokenomikę, poznaj cenę tokena USSIna żywo! Prognoza ceny USSI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USSI? Nasza strona z prognozami cen USSI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USSI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.