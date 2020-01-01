Poznaj tokenomikę USDtb (USDTB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDTB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę USDtb (USDTB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDTB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / USDtb (USDTB) / Tokenomika / Tokenomika USDtb (USDTB) Odkryj kluczowe informacje o USDtb (USDTB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o USDtb (USDTB) USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock's BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin. Oficjalna strona internetowa: https://usdtb.money/ Kup USDTB teraz! Tokenomika i analiza cenowa USDtb (USDTB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla USDtb (USDTB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.82B Całkowita podaż: $ 1.82B Podaż w obiegu: $ 1.82B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.82B Historyczne maksimum: $ 1.057 Historyczne minimum: $ 0.900502 Aktualna cena: $ 0.999843 Dowiedz się więcej o cenie USDtb (USDTB) Tokenomika USDtb (USDTB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki USDtb (USDTB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDTB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDTB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSDTB tokenomikę, poznaj cenę tokena USDTBna żywo! Prognoza ceny USDTB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USDTB? Nasza strona z prognozami cen USDTB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USDTB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.