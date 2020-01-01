Poznaj tokenomikę UnlockProtocolToken (UP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę UnlockProtocolToken (UP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o UnlockProtocolToken (UP) Unlock is a protocol that developers, creators, and platforms can use to create onchain memberships and subscriptions. Unlock's goal is to ease implementation and increase conversion from "users" to "members," creating a much healthier monetization environment for the web. In short, Unlock is an open-source, collectively owned, community-governed, peer-to-peer system that creates time-based (potentially recurring) memberships. There are a number of interdependent components of Unlock. These are: Unlock Labs: The core team that created and currently maintains Unlock Protocol. Unlock Protocol: A suite of upgradable smart contracts that create memberships as NFTs. The Unlock Ecosystem: A community of creators, distributors, and consumers who share ownership of Unlock Protocol through their contributions using the protocol. Unlock DAO: A decentralized organization of token holders who govern and control Unlock Protocol. Unlock Protocol Foundation: A Cayman Islands Foundation whose purpose is to act in service of the Unlock ecosystem and DAO. Unlock Tools: Front-end convenience applications built by Unlock Labs to further sustainable innovation on Unlock Protocol. Unlock Labs created Unlock Protocol to provide an open, shared infrastructure for memberships that removes friction, increases conversion, enables scale, reduces costs, and evolves the web from a business model built on attention toward one based on membership. Unlock is a protocol that developers, creators, and platforms can use to create onchain memberships and subscriptions. Unlock DAO: A decentralized organization of token holders who govern and control Unlock Protocol. Unlock Protocol Foundation: A Cayman Islands Foundation whose purpose is to act in service of the Unlock ecosystem and DAO. Unlock Tools: Front-end convenience applications built by Unlock Labs to further sustainable innovation on Unlock Protocol. Unlock Labs created Unlock Protocol to provide an open, shared infrastructure for memberships that removes friction, increases conversion, enables scale, reduces costs, and evolves the web from a business model built on attention toward one based on membership. Oficjalna strona internetowa: https://unlock-protocol.com/ Biała księga: https://docs.unlock-protocol.com/getting-started/what-is-unlock/litepaper Tokenomika i analiza cenowa UnlockProtocolToken (UP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UnlockProtocolToken (UP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 775.45K $ 775.45K $ 775.45K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 279.01M $ 279.01M $ 279.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Historyczne maksimum: $ 0.084551 $ 0.084551 $ 0.084551 Historyczne minimum: $ 0.00262281 $ 0.00262281 $ 0.00262281 Aktualna cena: $ 0.00277375 $ 0.00277375 $ 0.00277375 Dowiedz się więcej o cenie UnlockProtocolToken (UP) Tokenomika UnlockProtocolToken (UP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UnlockProtocolToken (UP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUP tokenomikę, poznaj cenę tokena UPna żywo! Prognoza ceny UP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UP? Nasza strona z prognozami cen UP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UP już teraz! 