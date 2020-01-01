Poznaj tokenomikę Universal ETH (UNIETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UNIETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Universal ETH (UNIETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UNIETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Universal ETH (UNIETH) Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution. Oficjalna strona internetowa: https://unieth.rockx.com Kup UNIETH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Universal ETH (UNIETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Universal ETH (UNIETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 49.73M $ 49.73M $ 49.73M Całkowita podaż: $ 11.16K $ 11.16K $ 11.16K Podaż w obiegu: $ 11.16K $ 11.16K $ 11.16K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 49.73M $ 49.73M $ 49.73M Historyczne maksimum: $ 5,430.83 $ 5,430.83 $ 5,430.83 Historyczne minimum: $ 1,525.18 $ 1,525.18 $ 1,525.18 Aktualna cena: $ 4,455.4 $ 4,455.4 $ 4,455.4 Dowiedz się więcej o cenie Universal ETH (UNIETH) Tokenomika Universal ETH (UNIETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Universal ETH (UNIETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNIETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNIETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUNIETH tokenomikę, poznaj cenę tokena UNIETHna żywo! Prognoza ceny UNIETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UNIETH? Nasza strona z prognozami cen UNIETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UNIETH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.