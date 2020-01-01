Poznaj tokenomikę UNION Protocol Governance (UNN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UNN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę UNION Protocol Governance (UNN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UNN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / UNION Protocol Governance (UNN) / Tokenomika / Tokenomika UNION Protocol Governance (UNN) Odkryj kluczowe informacje o UNION Protocol Governance (UNN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o UNION Protocol Governance (UNN) UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors. UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors. Oficjalna strona internetowa: https://unn.finance Kup UNN teraz! Tokenomika i analiza cenowa UNION Protocol Governance (UNN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UNION Protocol Governance (UNN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 111.29K $ 111.29K $ 111.29K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 615.06M $ 615.06M $ 615.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 180.95K $ 180.95K $ 180.95K Historyczne maksimum: $ 0.124261 $ 0.124261 $ 0.124261 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00018095 $ 0.00018095 $ 0.00018095 Dowiedz się więcej o cenie UNION Protocol Governance (UNN) Tokenomika UNION Protocol Governance (UNN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UNION Protocol Governance (UNN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUNN tokenomikę, poznaj cenę tokena UNNna żywo! Prognoza ceny UNN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UNN? Nasza strona z prognozami cen UNN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UNN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.