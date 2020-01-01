Poznaj tokenomikę Unagi Token (UNA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UNA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Unagi Token (UNA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UNA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Unagi Token (UNA) UNA is the ecosystem token powering Unagi's entertainment universe. At the heart of this universe is Persona - the most hyped and successful NFT mint of 2024 - which has since expanded into short films and a manga featuring Hana, our main character - now brought to life as an AI agent. Unagi's mission is to bring web3 entertainment IP to life blending cutting-edge technology, AI, and culture. We're re-imagining how stories are created, collected, and owned for the next generation. This is storytelling through innovation. Oficjalna strona internetowa: https://www.unagi.games/ Tokenomika i analiza cenowa Unagi Token (UNA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Unagi Token (UNA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.10M Całkowita podaż: $ 990.63M Podaż w obiegu: $ 654.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 44.08M Historyczne maksimum: $ 0.154495 Historyczne minimum: $ 0.00648287 Aktualna cena: $ 0.04450264 Tokenomika Unagi Token (UNA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Unagi Token (UNA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.