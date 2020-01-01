Poznaj tokenomikę Tyler (TYLER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TYLER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tyler (TYLER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TYLER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Tyler (TYLER) Odkryj kluczowe informacje o Tyler (TYLER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Tyler (TYLER)

What's up man, I'm Tyler. I'm the most based token you'll find on the block right now. ​ Some know me as the fictional legendary character from Fatt Murie's Guys' Club comic. Stick around and you'll see that there's more than what meets the eye at first glance. ​ These days I'm chillin' on the BASE blockchain, which I'm a big fan of tbh. Some have started calling me the red mascot of the chain, and I can run with that. ​ Not much too it, buddy. I'm the red mascot of the blue chain. Also, I'm a big fan of red apples 🍎

Oficjalna strona internetowa: https://basedtyler.com

Tokenomika i analiza cenowa Tyler (TYLER)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tyler (TYLER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 21.74K
Całkowita podaż: $ 89.50M
Podaż w obiegu: $ 89.50M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.74K
Historyczne maksimum: $ 0.217391
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00024294

Tokenomika Tyler (TYLER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Tyler (TYLER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TYLER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TYLER.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.