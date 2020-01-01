Poznaj tokenomikę TSLA6900 (TSLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TSLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TSLA6900 (TSLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TSLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika TSLA6900 (TSLA) Odkryj kluczowe informacje o TSLA6900 (TSLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o TSLA6900 (TSLA) The $TSLA memecoin emerged from the excitement surrounding Tesla, one of the biggest companies in the world. With its stock being so popular, it seemed like a perfect fit for a memecoin. Creators aimed to blend Tesla's strong brand with the fun of crypto. They knew that if they could get Elon Musk's endorsement, the coin would skyrocket. So, they started making memes and engaging campaigns to catch his attention. As more people joined in, the $TSLA community grew, celebrating both investing and creativity. The memecoin became a symbol of fun and innovation, mirroring Tesla's own journey in the tech world. Everyone was eager to see where this new venture would lead. Oficjalna strona internetowa: https://tsla6900.fun/ Tokenomika i analiza cenowa TSLA6900 (TSLA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TSLA6900 (TSLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.18K Całkowita podaż: $ 420.69B Podaż w obiegu: $ 420.69B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.18K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika TSLA6900 (TSLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TSLA6900 (TSLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TSLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TSLA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.