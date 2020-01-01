Poznaj tokenomikę trustInWeb3 (T3AI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena T3AI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę trustInWeb3 (T3AI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena T3AI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / trustInWeb3 (T3AI) / Tokenomika / Tokenomika trustInWeb3 (T3AI) Odkryj kluczowe informacje o trustInWeb3 (T3AI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o trustInWeb3 (T3AI) t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient. t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient. Oficjalna strona internetowa: https://www.trustinweb3.xyz/ Biała księga: https://www.trustinweb3.xyz/whitepaper.pdf Kup T3AI teraz! Tokenomika i analiza cenowa trustInWeb3 (T3AI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla trustInWeb3 (T3AI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 98.98K $ 98.98K $ 98.98K Całkowita podaż: $ 989.62M $ 989.62M $ 989.62M Podaż w obiegu: $ 989.62M $ 989.62M $ 989.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 98.98K $ 98.98K $ 98.98K Historyczne maksimum: $ 0.00346754 $ 0.00346754 $ 0.00346754 Historyczne minimum: $ 0.00009702 $ 0.00009702 $ 0.00009702 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie trustInWeb3 (T3AI) Tokenomika trustInWeb3 (T3AI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki trustInWeb3 (T3AI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów T3AI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów T3AI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszT3AI tokenomikę, poznaj cenę tokena T3AIna żywo! Prognoza ceny T3AI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać T3AI? Nasza strona z prognozami cen T3AI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena T3AI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.