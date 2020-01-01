Poznaj tokenomikę TRUE (TRUE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRUE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TRUE (TRUE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRUE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o TRUE (TRUE) Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring. Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling. Oficjalna strona internetowa: https://truemarkets.org/ Kup TRUE teraz! Tokenomika i analiza cenowa TRUE (TRUE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TRUE (TRUE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.11M $ 9.11M $ 9.11M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 85.91M $ 85.91M $ 85.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.61M $ 10.61M $ 10.61M Historyczne maksimum: $ 0.260162 $ 0.260162 $ 0.260162 Historyczne minimum: $ 0.01702555 $ 0.01702555 $ 0.01702555 Aktualna cena: $ 0.105894 $ 0.105894 $ 0.105894 Dowiedz się więcej o cenie TRUE (TRUE) Tokenomika TRUE (TRUE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TRUE (TRUE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRUE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRUE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRUE tokenomikę, poznaj cenę tokena TRUEna żywo! Prognoza ceny TRUE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRUE? Nasza strona z prognozami cen TRUE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRUE już teraz!