Poznaj tokenomikę TrenchBuddy (TRENCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRENCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TrenchBuddy (TRENCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRENCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / TrenchBuddy (TRENCH) / Tokenomika / Tokenomika TrenchBuddy (TRENCH) Odkryj kluczowe informacje o TrenchBuddy (TRENCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o TrenchBuddy (TRENCH) Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: - Token comments and ring visualizations. - Network parameters adjusted for Solana compatibility. - Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: Token comments and ring visualizations.

Network parameters adjusted for Solana compatibility.

Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode Oficjalna strona internetowa: https://trenchbuddy.io/ Kup TRENCH teraz! Tokenomika i analiza cenowa TrenchBuddy (TRENCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TrenchBuddy (TRENCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 213.04K $ 213.04K $ 213.04K Całkowita podaż: $ 997.95M $ 997.95M $ 997.95M Podaż w obiegu: $ 962.75M $ 962.75M $ 962.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 220.83K $ 220.83K $ 220.83K Historyczne maksimum: $ 0.01150304 $ 0.01150304 $ 0.01150304 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00022128 $ 0.00022128 $ 0.00022128 Dowiedz się więcej o cenie TrenchBuddy (TRENCH) Tokenomika TrenchBuddy (TRENCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TrenchBuddy (TRENCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRENCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRENCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRENCH tokenomikę, poznaj cenę tokena TRENCHna żywo! Prognoza ceny TRENCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRENCH? Nasza strona z prognozami cen TRENCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRENCH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.