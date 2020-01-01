Poznaj tokenomikę TrainingDietMax (TDM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TDM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TrainingDietMax (TDM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TDM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / TrainingDietMax (TDM) / Tokenomika / Tokenomika TrainingDietMax (TDM) Odkryj kluczowe informacje o TrainingDietMax (TDM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o TrainingDietMax (TDM) TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax Oficjalna strona internetowa: https://en.trainingdietmax.com/ Kup TDM teraz! Tokenomika i analiza cenowa TrainingDietMax (TDM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TrainingDietMax (TDM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 55.90K $ 55.90K $ 55.90K Całkowita podaż: $ 94.90M $ 94.90M $ 94.90M Podaż w obiegu: $ 94.90M $ 94.90M $ 94.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.90K $ 55.90K $ 55.90K Historyczne maksimum: $ 0.302242 $ 0.302242 $ 0.302242 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00058681 $ 0.00058681 $ 0.00058681 Dowiedz się więcej o cenie TrainingDietMax (TDM) Tokenomika TrainingDietMax (TDM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TrainingDietMax (TDM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TDM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TDM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTDM tokenomikę, poznaj cenę tokena TDMna żywo! Prognoza ceny TDM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TDM? Nasza strona z prognozami cen TDM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TDM już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.