Giełda MEXC / Cena krypto / TOR (TOR) / Tokenomika / Tokenomika TOR (TOR) Odkryj kluczowe informacje o TOR (TOR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o TOR (TOR) TOR is a truly Fully Collateralised stable coin built on the Fantom Opera Chain. It has a dynamic supply which is determined by supply and demand which ensures it is always worth $1. Oficjalna strona internetowa: https://tor.cash/ Biała księga: https://docs.hector.finance/whitepaper-and-roadmap/whitepaper Kup TOR teraz! Tokenomika i analiza cenowa TOR (TOR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TOR (TOR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.85K Całkowita podaż: $ 17.07M Podaż w obiegu: $ 17.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.85K Historyczne maksimum: $ 20.14 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00180695 Dowiedz się więcej o cenie TOR (TOR) Tokenomika TOR (TOR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TOR (TOR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TOR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTOR tokenomikę, poznaj cenę tokena TORna żywo! Prognoza ceny TOR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOR? Nasza strona z prognozami cen TOR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TOR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.